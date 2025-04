AC Milan, RB Leipzig en andere geïnteresseerden weten wat er nodig is: 'Club Brugge communiceert dit niét-onderhandelbaar bedrag voor De Cuyper'

Club Brugge werkt aan de uitgaande transfer van Maxim De Cuyper. De West-Vlamingen hebben ondertussen de prijs vastgelegd. Enkel de bestemming van de flankverdediger staat nog niet helemaal vast.

We mogen het stilaan met zekerheid schrijven. Maxim De Cuyper zal komende zomer een absolute knaltransfer maken.

De 24-jarige flankverdediger voelt zich klaar voor een stap hogerop. Ook Club Brugge is bereid om mee te werken aan de transfer.

AC Milan én RB Leipzig zijn héél concreet

AC Milan zit al even rond de tafel. Al schreven we eerder al dat I Rossoneri zich best niet rijk rekenen. Ook RB Leipzig is héél concreet, terwijl er nog enkele clubs afwachten.

De Italiaanse media melden alvast dat het prijskaartje voor De Cuyper is vastgelegd. Club Brugge verwacht (minstens) 25 miljoen euro voor het jeugdproduct.

Niét onderhandelbaar

Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de achtvoudig Rode Duivel op zestien miljoen euro. Voor blauw-zwart is bovengenoemde som echter niét onderhandelbaar.