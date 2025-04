AC Milan rekent zich best nog niet rijk: 'Italianen spraken al met Club Brugge én De Cuyper, maar deze topclub ligt in pole position om Rode Duivel binnen te halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Maxim De Cuyper vertrekt komende zomer (zo goed als zeker) bij Club Brugge. Maar wat wordt zijn nieuwe bestemming. AC Milan rekent zich nog niet rijk.

AC Milan was de voorbije maanden de meest concrete club voor Maxim De Cuyper. I Rossoneri zaten al rond de tafel met Club Brugge én met de entourage van de speler.

De Italiaanse topclub zit in De Cuyper dé ideale vervanger voor Theo Hernandez. Milan was dan wel de eerste die contact zocht, maar de Italianen rekenen zich beter niet rijk.

In de (wacht)rij

TuttoSport weet dat ook Juventus FC zich heeft gemeld voor De Cuyper. De Oude Dame verwacht deze zomer een transfer voor Andrea Cambiasso en ziet in de Rode Duivel de perfecte opvolging.

Maar het is RB Leipzig dat momenteel over de beste papieren beschikt om De Cuyper te overtuigen. De flankverdediger ziet zichzelf renderen in de Bundesliga, terwijl ook het sportieve project van Die Roten Bullen bij de Rode Duivel past.

Club Brugge in een zetel

Club Brugge ziet het ondertussen graag gebeuren. Met ook Manchester United op vinkenslag kan de vele interesse de prijs enkel en alleen omhoog duwen. Maar eerst willen blauw-zwart én De Cuyper afscheid van elkaar nemen met een titel.