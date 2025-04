De man die Standard nodig had? "Het was het beste dat de club kon overkomen"

Donderdag kwam Standard met groot nieuws: Pierre François is terug bij de club, in de rol van algemeen manager. Een uitstekende zaak volgen José Riga, voormalige coach van de Rouches.

Van 2003 tot 2012 was Pierre François al algemeen directeur van Standard en José Riga kent hem dus goed, aangezien hij de Luikse ploeg coachte in het seizoen 2011-2012. Voor de huidige assistent-coach van de Belgische U21 is de terugkeer van François in een leidinggevende rol een uitstekende zaak voor de Luikse club.

"Het is heel goed voor hem en voor Standard. Ik denk dat het echt iemand is die heel competent is", zegt Riga in een interview met de RTBF.

"Er werden toch twee titels behaald tijdens zijn periode bij Standard. Natuurlijk is dat niet enkel aan hem te danken, maar ik herinner me een competente en hardwerkende persoon."

Voor de voormalige coach van Standard, Charlton en Visé, is deze terugkeer zelfs "het beste wat kon gebeuren" voor Matricule 16. "Hij weet wat hij wil, hij kent zijn dossiers van binnen en van buiten. Hij is intelligent en gepassioneerd door voetbal", aldus José Riga.

"Ik zou echt geen zwakke punten kunnen vinden in zijn persoon. Ik heb zowel professionele als zeer vriendschappelijke relaties met hem gehad. Hij is iemand op wie je kunt rekenen en met wie je je in veel situaties comfortabel voelt", voegt hij nog toe.