Dit zijn de halvefinalisten in de Europa League én Conference League

De Europese competities lopen stilaan op hun einde. De halvefinalisten in de Champions waren al gekend. Nu kennen we ook hun collega's die voor de Europa League en Conference League zullen strijden.

FC Barcelona, PSG, Arsenal FC en Internazionale FC vierden de voorbije dagen al een feestje. De vier topclubs moeten onder elkaar uitmaken wie De Beker met de Grote Oren in de lucht mag steken.

Sinds vanavond kennen we ook de halve finales in de Europa League en Conference League. De terugwedstrijden in de kwartfinales stonden vanavond op het programma.

Europa League

17/04/2025 21:00 Eintracht Frankfurt - Tottenham 0-1 17/04/2025 21:00 Manchester United - Lyon 2-2 17/04/2025 21:00 Athletic de Bilbao - Rangers FC 2-0 17/04/2025 21:00 Lazio - Bodø Glimt 2-0

Conference League

17/04/2025 18:45 Fiorentina - NK Celje 2-2 17/04/2025 18:45 Bialystok - Real Betis 1-1 17/04/2025 21:00 Chelsea - Legia Warschau 1-2 17/04/2025 21:00 Rapid Wien - Djurgårdens IF 1-2

Tottenham Hotspur en Chelsea FC zijn er alvast bij. Beide Engelse topclubs beleven een snertseizoen in eigen land en willen de voetbaljaargang via de Europa League en Conference League glans geven.

In de Conference League liet AFC Fiorentina zich dan weer niet verrassen. Ook Chelsea FC had geen enkele moeite om de comfortabele voorsprong uit de heenwedstrijd te verdedigen.

Waar en wanneer worden de finales gespeeld?

Voor de volledigheid: de finale van de Europa League wordt op 21 mei gespeeld in het San Mames van - en ze kunnen de eindwinst nog pakken - Athletic Bilbao. Een weekje later is de Wroclaw Arena het decor voor de finale van de Conference League.