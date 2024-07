Colin Coosemans begreep niet wat er gebeurde: "Nog nooit meegemaakt"

RSC Anderlecht won met 1-0 van STVV. Voor Colin Coosemans werd het een saaie avond tussen de palen.

RSC Anderlecht en STVV leken op weg naar een scoreloos gelijkspel, tot Stroeykens in de laatste minuten een bal na wat geharrewar tegen de netten joeg.

Trainer Brian Riemer deed het met Colin Coosemans in doel, in afwachting van de komst van een nieuwe keeper. De goalie van paarswit was blij met de drie punten, maar zag dat STVV niet vooruit wou voetballen.

“Dat is hun goed recht, zeker met al die vertrokken spelers”, vertelt hij bij Het Nieuwsblad. “We hadden heel de tijd balbezit. Niet dat we de perfecte match gespeeld hebben. We konden zeker meer creëren.”

Nieuwe doelman voor RSC Anderlecht

Coosemans begreep niet wat er allemaal gebeurde. Zoiets had hij nog nooit meegemaakt. Hij stond bijna de hele match aan de middenlijn. “Ik heb nog nooit zo weinig in mijn zestienmeter gestaan”, vertelde hij achteraf.

Voor Coosemans is het uitkijken of hij in doel kan blijven staan. De club is na het vertrek van Kasper Schmeichel nog op zoek naar een nieuwe keeper. “Elke gespeelde wedstrijd voor Anderlecht is een match gewonnen. Maar we zullen zien wat de toekomst brengt. Ik kan er weinig over vertellen.”