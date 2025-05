'Geraerts is dé topkandidaat om coach van Standard te worden, maar... plots meldt buitenlandse club zich voor coach'

Karel Geraerts wordt gezien als één van dé topkandidaten om de nieuwe coach van Standard te worden. Maar er is een kaper op de kust. Geraerts kan opnieuw in het buitenland aan de slag.

Wordt Karel Geraerts de nieuwe coach van Standard? Sinds de aanstelling van Marc Wilmots als sportief directeur van Les Rouches heeft het er alleszins alle schijn van.

Bovendien ziet ook Geraerts een terugkeer naar Sclessin zitten. De voormalige middenvelder was tussen 2004 en 2007 één van de sterkhouders in De Vurige Stede.

Al wacht Standard best niet te lang om de punten en komma's op de juiste plaats te zetten. De Franse media weten dat ook RC Lens concrete interesse heeft om Geraerts aan te stellen als nieuwe coach.

Lens is op zoek naar een vervanger voor Will Still. Laatstgenoemde kondigde zijn afscheid bij Les Sang et Or aan. Hij wil opnieuw in Engeland aan de slag om dichter bij zijn zieke vrouw te zijn.

Luik of Lens

Voor Geraerts lijkt het bankhangen alleszins voorbij. De voormalige coach van Union SG en FC Schalke 04 wacht op een nieuwe uitdaging sinds zijn ontslag in Gelsenkirchen. Ligt die uitdaging in Luik of Lens?