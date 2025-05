Danijel Milicevic blikt vooruit op duel met Union SG en zegt wat hij gaat doen

Het rommelt bij KAA Gent. Diverse spelers hebben hun laatste wedstrijd van het seizoen inmiddels al gespeeld, want Danijel Milicevic is met de grove borstel door de kern gegaan. Mogelijk geeft hij nog meer jonkies de kans in en tegen Union SG.

Tegen KRC Genk kregen al een paar jongeren de kans om eens te proeven van de eerste ploeg. Mogelijk gaat coach Milicevic in en tegen Union SG nog wat meer jonkies de kans geven om zich te laten zien.

Snel bouwen verplicht

Dat kan ook al meteen een incentive zijn naar volgend seizoen toe. Het moge duidelijk zijn dat er deze zomer veel zal gaan veranderen in de Planet Group Arena.

"Elke voetballer is een winnaar. We willen dan ook graag het seizoen goed afsluiten in en tegen Union SG", aldus Sven Kums. Dat ze daar eventueel Club Brugge een plezier mee zouden doen? Daar zijn ze niet mee bezig in Gent.

Andere jonkies tegen Union?

Maar mogelijk krijgen een aantal jongelingen dus wel de kans. Dat heeft coach Milicevic al duidelijk aangegeven na de nederlaag tegen Genk: "We willen groeien en moeten snel groeien. Het niveau in België is hoog en dus moeten we met deze jonge ploeg nu dit soort wedstrijden blijven spelen."

"We willen andere spelers aan het werk zien om te kijken wat ze ons kunnen brengen. Misschien breng ik tegen Union SG andere jonkies."