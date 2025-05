Mag Anderlecht al dromen van jackpot? 'Barça én PSG hebben jeugdproduct dat net is doorgebroken in het vizier'

Ali Maamar brak de voorbije weken helemaal door bij RSC Anderlecht. Het jeugdproduct was zelfs een basispion in de bekerfinale van afgelopen zondag. En dat hebben twee absolute grootmachten ook gezien?

Het vraagteken hierboven zetten we er voor de zekerheid toch even bij. De geruchtenmolen gaat immers plankgas. Al willen we u dit gerucht niét onthouden.



Marokkaanse media melden dat Ali Maamar kan rekenen op héél opvallende interesse. FC Barcelona én PSG hebben de 20-jarige rechtsback op de verlanglijst gezet.

Staat Ali Maamar in de belangstelling van FC Barcelona én PSG?

Al willen we dit meteen kaderen. Het kan héél goed zijn dat beide topclubs Maamar in het vizier hebben. Maar het is evengoed een feit dat zo'n clubs lijstjes met de namen van honderden jonge talenten in de schuif hebben liggen.



Desalniettemin is Maamar aan een uitstekend seizoen bezig. De flankverdediger profiteerde van de blessure van Killian Sardella om zichzelf in de ploeg te voetballen.

Marktwaarde van één miljoen euro, maar...

Het contract van Maamar bij Anderlecht loopt tot medio 2028. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op ruim één miljoen euro. Een prikje voor Barça en PSG. Al zal dat niét de exacte transferprijs zijn als het tot een deal zou komen...