Bertaccini spreekt zich uit over Belgische topclub, Anderlecht kijkt nerveus toe: "Hun spel zou me moeten liggen"

Adriano Bertaccini kende een fantastisch seizoen bij Sint-Truiden. Met 21 doelpunten deelt hij de eerste plaats in de topschutterstand met Genk-spits Tolu. Waar trekt de spits heen? Anderlecht wordt het vaakst genoemd, maar Bertaccini zelf spreekt in een interview uit dat Unions' spel hem wel ligt.

Bij een eventueel vertrek van Kasper Dolberg zou Adriano Bertaccini één van de topkandidaten zijn om de Deen op te volgen bij Anderlecht. Sint-Truiden zou mikken op een vijftal miljoen euro, wat na een verkoop van Dolberg zeker binnen de mogelijkheden van Anderlecht moet liggen.

Maar wil Bertaccini zelf wel naar Anderlecht? In een interview met Sacha Tavolieri in Footb'All Time spreekt de Italo-Belg zich een eerste keer echt uit over een overstap. "Sowieso zou het geweldig zijn om voor een Belgische topclub te spelen", aldus Bertaccini.

Maar dat hoeft dus niet per se Anderlecht te zijn. Zo wordt er in het interview geopperd dat Union een goede ploeg voor Bertaccini zou zijn. Gezien het systeem met twee spitsen bij de Unionisten, zou dat ideaal moeten zijn voor de Kanarie. "Het spel van Union zou me zeker moeten liggen", gaf hij ook aan.

Bij Union geldt natuurlijk hetzelfde verhaal als bij Anderlecht: er zullen eerst jongens moeten vertrekken. Promise David is één van de jongens die op interesse uit het buitenland kan rekenen. Zo volgen het Franse Lille en het Engelse Brighton zijn situatie op de voet.

En zo blijft de nieuwe bestemming van Bertaccini de nieuwspagina's domineren. Het zal de komende dagen en weken speculeren blijven tot de betrokken clubs en de speler zelf tot een akkoord komen.