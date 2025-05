Niet alleen Michiel Jonckheere is kandidaat: ook deze twee oude bekenden maken kans om T1 te worden bij KV Kortrijk

Gisteren kon u al lezen dat Michiel Jonckheere in polepositie ligt om de nieuwe hoofdtrainer te worden van KV Kortrijk, dat naar de Challenger Pro League degradeerde. Naast Jonckheere staan ook Issame Charaï en David Hubert hoog op het lijstje van de West-Vlamingen.

Michiel Jonckheere lijkt de topkandidaat om Bernd Storck op te volgen bij de Veekaa. Jonckheere zal sowieso nog het seizoen uitdoen als assistent van Nicky Hayen bij Club Brugge. Daarna hakt hij de knoop door.

Naast Jonckheere staan nog twee andere coaches bovenin het verlanglijstje van Kortrijk. David Hubert en Issame Charaï zijn naar verluidt ook nadrukkelijk in beeld, dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Hubert zit zonder club nadat hij bij RSC Anderlecht aan de kant werd geschoven net voor de playoffs. Hij nam in het najaar over van de Deen Brian Riemer. Eerst als interimaris, daarna effectief als hoofdcoach. Maar dat avontuur bleek uiteindelijk van korte duur.

Charaï was in ons land jarenlang assistent van Marc Brys bij Oud-Heverlee Leuven. Zijn grootste triomf pakte hij met de beloften van Marokko. Daarmee won hij in 2023 de Afrika Cup U23. Daarna was hij nog assisten bij Strasbourg en nu bij Glasgow Rangers.

De komende weken zal meer duidelijkheid moeten brengen over wie de nieuwe coach wordt van KV Kortrijk. Wie ook de kans krijgt, de opdracht zal duidelijk zijn: KVK zo snel mogelijk terug naar de Jupiler Pro League loodsen.