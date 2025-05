De opkuis gaat verder: RWDM neemt afscheid van een derde oudgediende

RWDM heeft aangekondigd dat het de overeenkomst met de Braziliaanse middenvelder Romildo Del Piage niet zal verlengen. Del Piage is na 2,5 jaar een transfervrije speler.

Na het mislopen van de promotie richting de Jupiler Pro League, waarin het drie kansen liet liggen in de competitie en in de playoffs verloor van Lokeren-Temse, is RWDM volop bezig met haar spelerskern onder de loep te nemen.

Na eerder al afscheid te nemen van Piotr Parzyszek en Alexis De Sart, zal de club ook het contract van Romildo Del Piage niet verlengen. Dat nieuws hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel bevestigd op de clubkanalen van de Brusselaars.

Del Piage was ondertussen al één van de oudgedienden bij RWDM. Door het grote verloop in spelers was hij één van de weinige jongens die er nog bij waren tijdens het kampioenenjaar in tweede klasse, nog maar twee seizoenen geleden. Del Piage verzamelde wel geen speelminuten in dat seizoen.

Romi kwam tot 33 optredens in het shirt van RWDM. De meeste hiervan werkte hij af als invaller. Hij kon ook eenmaal scoren voor de promovendus.

En zo bouwt RWDM verder richting een nieuwe spelersgroep. Oudgedienden en grootverdieners moeten vertrekken, het is wachten op nieuwe spelers voor nieuwbakken hoofdcoach Gueïda Fofana.