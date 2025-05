Geraakt STVV op tijd klaar voor het nieuwe seizoen? "De meest stressvolle periode van het jaar"

Het seizoen van STVV zit erop, maar voor greenkeeper Carlo Buvé is het net de drukste tijd van het jaar. Terwijl de spelers genieten van hun rust, zijn zij in de weer om de trainingsvelden klaar te krijgen voor de start van het nieuwe seizoen.

Op het oefencomplex aan de Sint-Jansstraat wordt er hard gewerkt. De twee trainingsvelden, één met natuurgras en één met kunstgras, moeten in topconditie zijn tegen de start van het nieuwe seizoen op 16 juni voor de Kanaries.

“We zijn hier negen à tien uur per dag”, zegt Buvé in Het Belang van Limburg. “Dit is voor ons de meest stressvolle periode van het jaar. De twee oefenvelden zijn onze zorgenkindjes, die moeten perfect zijn. Krijgt het gras genoeg, en zeker niet te veel water? Is de afwatering goed? Moeten er vetstoffen op het gras gegooid worden? We komen hier ook ’s nachts, om te kijken of alle grasvelden overal evenveel water krijgen.”

De liefde voor het vak is groot bij Buvé. “Mij kan je nergens langer dan twee à drie dagen houden. Dat is dan de passie voor ons vak die spreekt. Aan de omheining stoppen om te kijken hoe het gras erbij ligt, is nog altijd het eerste wat ik doe als ik ’s morgens op de club aankom.”

Als alles goed blijft gaan, komt de deadline niet in gevaar. “Of we nog op schema zitten om tegen 16 juni klaar te zijn? Bij het trainingsveld met gewoon gras zeker, dat zou binnen een viertal weken klaar moeten zijn."

"Het kunstgrasveld zullen de spelers sowieso vroeger gebruiken dan we zouden willen. Maar ze kunnen niet anders, de competitie start nu eenmaal vroeg", klinkt het bij Buvé.