Tottenham Hotspur of Manchester United? De winnaar van de Europa League is...

Eindelijk! Tottenham Hotspur kan eindelijk nog eens een trofee in de prijzenkast zetten. Eén doelpunt was genoeg om de Europa League te pakken.

Manuel Gonzalez in Bilbao

Brennan Johnson is de man die Tottenham Hotspur eindelijk nog eens een prijs heeft bezorgd. The Spurs hadden genoeg aan die ene frommelgoal vlak voor rust.

Velen keken uit naar de Engelse finale, maar hoogstaand voetbal kreeg het publiek in Baskenland - of moeten we Boksland zeggen na de heisa voor de wedstrijd - niet te zien.

Géén voetbal

The Spurs besloten na de rust om ook gewoon niét meer te voetballen. Tottenham kroop achteruit en Manchester United kon amper dreigen.

Alhoewel, Mickey van de Ven rekte eventjes lijf en leden om een quasi zeker doelpunt van de lijn te halen. Eigenlijk was het een enige wapenfeit na de koffie.

Grijs seizoen met tintje kleur

Op die manier geeft Tottenham een héél grijs seizoen kleur met een Europese trofee. En The Spurs mogen volgend seizoen dan toch naar de Champions League. Maar eerst een héél lange feestnacht!