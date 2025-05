Is de contractverlenging een feit én hoeveel gaat Lamine Yamal nu echt verdienen? Barça-voorzitter geeft antwoorden

FC Barcelona en Lamine Yamal blijven elkaar de komende seizoenen trouw. Ook Joan Laporta heeft dit inmiddels bevestigd. Al wordt zijn loon toch nog herzien.

"We hebben de voorbije weken hard aan de contractverlenging van Lamine Yamal gewerkt", aldus Joan Laporta bij Marca. "Lamine is hier opgegroeid en is een Barça-fan in hart en nieren."

"Bovendien beseffen we zelf ook dat hij een uitzonderlijke voetballer is", blaast de voorzitter van Barcelona de loftrompet. "Zijn salaris? Dat zal in lijn liggen met zijn prestaties."

Over dat salaris was de voorbije weken héél véél te doen. Yamal zou met veertig miljoen euro per jaar de bestbetaalde speler in de Catalaanse clubgeschiedenis worden. En dat zorgde voor wrevel in de kleedkamer.

TV3 weet dat het niet zo'n vaart zal lopen. De voorgenoemde veertig miljoen euro is wel degelijk besproken, maar dat bedrag is er eentje dat Lamal op termijn kan verdienen.

Hoeveel gaat Lamine Yamal verdienen bij FC Barcelona?

Volgend seizoen kan de 17-jarige aanvaller zo'n acht miljoen euro opstrijken. In de seizoenen daaropvolgend gaat het loon evenredig omhoog. Om uiteindelijk helemaal bovenaan de loonlijst te prijken…