Daar is de concrete interesse én de centen: 'Engelse traditieclub klopt bij Anderlecht aan voor Dolberg'

Scoort Kasper Dolberg volgend seizoen zijn doelpunten nog in het shirt van RSC Anderlecht? Het vraagteken wordt steeds groter. Er is concrete interesse uit Engeland.

We schreven eerder al dat Olivier Renard het contract van Kasper Dolberg wil verlengen. "Maar ik beloof de fans niet", liet de sportief directeur van RSC Anderlecht er meteen bij optekenen.

Evenzeer een feit: Dolberg is gelukkig in het Lotto Park. De Deen en zijn gezin hebben rust en stabiliteit gevonden in Brussel. De aanvaller is niét van plan om dat op te geven voor eender welke aanbieding.

Waar ligt de toekomst van Kasper Dolberg?

Al is er concrete interesse. De Engelse media laten weten dat Leeds United zich in Brussel heeft gemeld voor Dolberg. The Peacocks zien in de Deen dé ideale versterking voor de aanval.

Leeds promoveert volgend seizoen naar de Premier League en wil investeren in versterkingen. De traditieclub moet dus aan de eisen van Anderlecht kunnen voldoen.

Wat is het prijskaartje van Kasper Dolberg?

Transfermarkt schat de marktwaarde van de 54-voudig Deens international op dertien miljoen euro. Voor minder dan vijftien miljoen euro - Renard mikt zelfs hoger - is een transfer niét bespreekbaar.