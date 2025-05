Olivier Renard praat nu ook zelf over contractverlenging van Dolberg bij Anderlecht: "Maar ik beloof de fans niets!"

Er werd de voorbije weken meermaals een vraagteken geplaatst achter de toekomst van Kasper Dolberg bij RSC Anderlecht. Is de Deen op weg naar de uitgang? Olivier Renard zet de puntjes héél duidelijk op de i.

Kasper Dolberg was het voorbije seizoen dé absolute sterkhouder bij RSC Anderlecht. De 27-jarige aanvaller was goed voor 24 doelpunten (over alle competities heen, nvdr.). Tijdens zijn afwezigheid viel het gebrek aan aanvallende slagkracht bij de Brusselaars dan ook op.

Volgens de geruchtenmolen denkt Anderlecht om Dolberg te verkopen en op die manier zijn sterke prestaties te verzilveren. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dertien miljoen euro, maar een effectieve transfersom zal hoger (moeten) liggen. Al schreven we gisteren al dat Anderlecht die bedoeling niét heeft. Integendeel...

Kasper Dolberg is niet naar mijn kantoor gekomen om een transfer te vragen

"Ik hoor en lees de laatste weken veel", lacht Olivier Renard de tanden bloot bij RTL. "Maar Dolberg is niet naar mijn kantoor gekomen om een transfer te vragen. Integendeel: hij voelt zich heel goed bij Anderlecht."

De sportief directeur van Anderlecht beseft echter heel goed dat er geen garanties zijn in de voetbalwereld. "Het kan snel gaan als er een geïnteresseerde ploeg op de proppen komt én Dolberg wil zelf ook vertrekken. Maar dat is momenteel niet aan de orde."

Contractverlenging

"We zijn als club alleszins niét op zoek naar een deal", is Renard héél duidelijk. "Integendeel: ik sta ervoor open om zijn huidige contract (tot medio 2027, nvdr.) te verlengen. Al kan ik de fans op dat vlak niets beloven."