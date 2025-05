Mag hij met een propere lei herbeginnen? Sam Baro hint op toekomst van Milicevic als coach van Gent

KAA Gent is begonnen aan de grote schoonmaak van de kleedkamer. Een dozijn spelers kreeg al te horen dat er volgend seizoen geen plaats meer is voor hen in de vestiaire. Maar wat met Danijel Milicevic als T1?

Danijel Milicevic nam in maart het roer over van Wouter Vrancken als coach (ad interim) van KAA Gent. De voormalige middenvelder leidde De Buffalo's naar de Champions Play-Off en… kreeg een vast contract voorgeschoteld.

Ondertussen werkte Gent rampzalige play-offs af. Milicevic wordt openlijk in vraag gesteld. Enig probleem: de coach heeft een lopend contract tot medio 2028 in de Planet Group Arena.

Wat als onze play-offs wél goed waren geweest? Dan was het een topbeslissing geweest om Danijel Milicevic zo vroeg vast te leggen

"Het was altijd onze intentie om Milicevic voor de nacompetitie te evalueren", is Sam Baro duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Net zoals het altijd onze bedoeling is geweest om hem op dat moment te belonen als de resultaten goed waren."

"Stel je eens voor dat onze play-offs wél goed waren geweest", is de eigenaar van De Buffalo's op dreef. "Dan had iedereen gezegd dat het een topbeslissing was. Trouwens, ook voor de play-offs waren er een pak waarnemers die vonden dat we Mili een contract moesten geven. Zelfs Hein Vanhaezebrouck heeft dat gezegd."

Krijgt Danijel Milicevic volgend seizoen de kans om met een propere lei te herbeginnen als coach van KAA Gent?

"In mijn ogen is er niemand die als individu met de vinger kan worden gewezen", besluit Baro. "Het geheel is verantwoordelijk. Soms moet je ingrijpen, maar ik geloof niet dat onze situatie vandaag kan worden opgelost door één iemand een tik te geven.