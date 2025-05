Wegens succes verlengd: Duitse coach blijft aan tot 2027

Het voorbije seizoen was een absolute voltreffer voor FC Barcelona. De Catalanen wonnen de Spaanse titel, beker en Supercup. Het is dus geen verrassing dat de architect van het succes, de Duitser Hansi Flick, zijn contract verlengt tot 2027.

Hansi Flick streek deze zomer neer bij Barcelona. Met geweldig offensief voetbal, en de daarbijhorende defensieve kwetsbaarheid, veroverde hij snel de harten van al wie de Blaugrana een warm hart toedraagt.

Met jonge sterren als Yamal, Pedri, Cubarsi en ervaren rotten zoals Raphina, Martinez en Szczęsny zorgde hij voor een geweldig seizoen in de Catalaanse hoofdstad. De beker en supercup waren al binnen, en enkele dagen geleden rijfden ze ook de Spaanse landstitel binnen.

In de Champions League werd nipt verloren van het Italiaanse Inter, na twee spektakelwedstrijden. Voor de bobo's bij Barcelona is het seizoen dus meer dan geslaagd en dus krijgt Flick een contractverlenging tot 2027. Dat heeft de landskampioen zelf op haar sociale media geplaatst.

Flick was eerder al coach van Bayern München en het Duitse nationale elftal. Met Bayern won hij in 2020 de Champions League, onder meer door met 8-2 te winnen van uitgerekend Barcelona. Een gitzwarte dag in de geschiedenis van Barça, een hele mooie voor Flick persoonlijk.

Nu komt het seizoen van de bevestiging. En bij Barcelona willen ze o zo graag nog eens de Champions League winnen. Dat zal volgend seizoen elf jaar geleden zijn, toen ze in de finale Juventus versloegen met 3-1. Krijgt Flick hen naar het beloofde land? Eerst sluiten ze dit seizoen af met een uitwedstrijd op Athletic Club, komende zondag om 21 uur.