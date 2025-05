Belofteinternational zakt in elkaar tijdens oefenmatch en moet gereanimeerd worden

Samuel Nibombé, een jonge Belgische speler van Monaco, kreeg een hartaanval tijdens de wedstrijd tegen Rennes. Zijn toestand is ondertussen wel stabiel.

In de 84e minuut van de finale van de Challenge Espoirs gebeurde het. Samuel Nibombé, een jonge 17-jarige middenvelder van AS Monaco en Belgisch U19-international, stortte plotseling neer op het veld als gevolg van een hartaanval. De wedstrijd tegen Rennes werd onmiddellijk stopgezet.

Plots leek de wereld even stil te staan. De hulpverleners kwamen onmiddellijk ter plaatse en voerden een reanimatie uit. Iedereen hield zijn adem in.

Gelukkig zijn de berichten geruststellend. In een verklaring heeft AS Monaco bevestigd dat Nibombé bij kennis is gekomen in het ziekenhuis. De club benadrukt dat het beter met hem gaat, maar hij blijft onder medisch toezicht staan.

Nibombé is een van de hoopvolle talenten van het Belgische voetbal. Deze plotselinge stop herinnert eraan dat sporters, zelfs op hoog niveau, kwetsbaar blijven.

Steunbetuigingen stromen toe vanuit alle hoeken van het land en zelfs daarbuiten. Teamgenoten, tegenstanders, supporters: iedereen denkt aan hem.