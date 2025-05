Hein Vanhaezebrouck prikt stevig naar Sam Baro: "Niets meegemaakt"

KAA Gent beleeft een zeer lastig seizoenseinde. Gelukkig was er nog het afscheid van Sven Kums om de zeden in de Planet Group Arena enigszins te verlichten. Al viel er ook over dat afscheid nog wel wat te vertellen.

De vrouw en de kinderen van Sven Kums tekenden voor de match present rond de middenstip om Sven Kums te eren bij zijn laatste thuiswedstrijd na achttien jaar carrière als voetballer.

Afscheid Kums exemplarisch

Er was ook een kleine reünie voorzien met een aantal van de belangrijke spelers uit het kampioenenjaar 2015. "Misschien is het wel symbolisch dat ik uitgerekend tien jaar later stop", aldus Kums daarover zelf na de wedstrijd in de mixed zone.

Laurent Depoitre, Brecht Dejaegere en Renato Neto tekenden present voor het afscheidsfeestje van Gent. Opvallend: er was geen plekje voorzien voor Hein Vanhaezebrouck, nochtans de orkestmeester van het prachtige kampioenenjaar.

Geen plaats voor De Witte?

Ook in Extra Time vonden ze het raar dat Vanhaezebrouck niet op het veld werd geroepen - hij was nochtans in het stadion. "Kijk, er staan drie kerels bij die alles of toch veel hebben meegemaakt met Sven", opende hij zijn antwoord.

"En dan staat er iemand bij die niets met Sven Kums heeft meegemaakt bijna", prikte hij naar Sam Baro. "Waarom niet nog eens Ivan De Witte daar brengen? Die heeft wel alles meegemaakt met Sven. Mij doet het niets, ik heb hem vooraf en achteraf gezien dus het is niet belangrijk of ik daar bij sta of niet."