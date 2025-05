Pikante transfer in de maak? Naast Van Bommel denkt Anderlecht aan deze ex-Bruggeling als opvolger Hasi

Bij RSC Anderlecht zijn ze druk op zoek naar een vervanger voor Besnik Hasi. Volgens onze informatie is niet alleen Mark Van Bommel gepolst. Ook Philippe Clement zou gecontacteerd zijn door het paars-witte bestuur.

RSC Anderlecht heeft dit seizoen al drie verschillende trainers gehad. De recordkampioen begon de campagne met Brian Riemer, die in september werd ontslagen en vervangen door David Hubert.

Eerst nog als interim-trainer, maar later schoof Hubert door tot hoofdtrainer van Paars-Wit. Uiteindelijk kreeg hij vlak voor de start van de Champions Play-Offs zijn C4.

Besnik Hasi, die net was ontslagen bij KV Mechelen, nam het roer over tot het einde van het seizoen. De Albanees zou met een jaar kunnen verlengen als Anderlecht in de top 2 van het klassement zou eindigen of bij winst in de Beker van België.

Anderlecht heeft contact opgenomen met Van Bommel en Philippe Clément

In beide opdrachten is Hasi niet geslaagd. En je kan moeilijk stellen dat de prestaties van Anderlecht echt zijn verbeterd sinds de komst van de voormalige succescoach. De Brusselaars twijfelen dus openlijk of ze volgend seizoen wel moeten doorgaan met Hasi.

Naar verluidt heeft het management van Anderlecht twee trainers gepolst die ervaring hebben met het winnen van de Jupiler Pro league. Dat ze interesse tonen in Mark Van Bommel kon u eerder al lezen.

Maar de voormalige coach van Antwerp zou weinig voelen om bij een andere Belgische club aan de slag te gaan na zijn successen op de Bosuil.

De andere is Philippe Clément, drievoudig kampioen met Genk (1) en Club Brugge (2). De voormalige coach van Glasgow Rangers en AS Monaco zou al gesproken hebben met het management en niet weigerachtig staan tegen het trainerschap bij Anderlecht. Er is nog niets definitief, maar Anderlecht wil uitpakken met een ervaren en succesvolle trainer. Clement vinkt beide vakjes aan.

Opmerkelijk is dat, volgens onze bronnen, Antwerp ook contact heeft opgenomen met Philippe Clément. Ook Andries Ulderink lijkt dus onder druk te staan bij de Antwerpenaren.