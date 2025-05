Is de kogel door de kerk? 'Napoli biedt De Bruyne contract voor twee (of drie) seizoenen én de status van grootverdiener'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

SSC Napoli is héél concreet voor Kevin De Bruyne. De formele aanbieding is alvast verstuurd én de Italianen beschikken echt wel over de beste kaarten om de middenvelder binnen te halen. Aan welke voorwaarden kan de Rode Duivel naar Napels verhuizen?

SSC Napoli heeft Kevin De Bruyne een voorstel gedaan voor twee seizoenen. In die overeenkomst zou eveneens een optie voor een bijkomende jaargang vervat zitten. Dat weten de Italiaanse media.



Met andere woorden: de 33-jarige middenvelder krijgt de kans om zijn carrière (zo goed als) af te sluiten in Napels. Een uitstapje naar de Major League Soccer valt in het geval van King Kev nooit uit te sluiten.

Contract voor twee seizoenen én grootverdiener

Napoli is eveneens bereid om De Bruyne tot grootverdiener te kronen. Anno 2025 is Romelu Lukaku met een jaarloon van zes miljoen euro de speler met de zwaarste loonfiche. Napoli wil én kan daar over gaan.



Komende zomer komt de boekhoudkundige meerwaarde vrij van de transfer van Khvicha Kvaratskhelia naar PSG. Daarnaast wil Napoli deze zomer definitief af van Victor Osimhen en Frank Anguissa. Met andere woorden: de centen zijn er.

Bal ligt in het kamp van Kevin De Bruyne

De bal ligt in het kamp van De Bruyne. Ter vergelijking: de 109-voudig Rode Duivel verdiende de voorbije seizoenen net geen dertig miljoen euro per jaar bij Manchester City. Wil hij dat bedrag delen door drie voor een leven als God in Zuid-Italië?