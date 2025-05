Is Union na de landstitel echt gelanceerd als topclub? Philippe Bormans geeft opvallend antwoord én toekomstvisie

Union SG is klaar om komende zondag de Belgische landstitel te veroveren. De Brusselaars snakken naar de bekroning op hun seizoen. Al wil dat niét zeggen dat er plots veel zal veranderen in Het Dudenpark.

"Die extra miljoenen die deelname aan de Champions League met zich meebrengen zullen ervoor zorgen dat we één of twee spelers minder moeten verkopen", grinnikt Philippe Bormans. "Maar onze langetermijnpolitiek zal dezelfde blijven."

Al ontkent de CEO van Les Unionistes niet dat een titel voor een boost zou zorgen. "Vooral het totaalplaatje zou een verschil maken. "Op sportief vlak hebben we in zo'n geval een extra aantrekking, op commercieel vlak zijn er natuurlijk de televisierechten,…"

"Maar we gaan niet plots spelers gaan kopen voor miljoenen om tien wedstrijden in de Champions League te spelen", is Bormans héél duidelijk in Het Laatste Nieuws. "Weet je wat ons echt zou lanceren voor de toekomst? Een nieuw stadion. Hopelijk komt er snel een doorbraak."

Toch valt het ook Bormans op dat Union de laatste twee jaar anders wordt bekeken. "Het is nochtans niét onze ambitie om een topclub te worden. We willen het op sportief vlak gewoon zo goed mogelijk doen. Dat we ondertussen wel een G5-club zijn? Op basis van onze budgetten en ons stadion zijn we dat nochtans niet." (knipoogt)

Is Union SG nog altijd een underdog?

"Mensen vinden de underdog altijd leuk", besluit Bormans. "En mensen vinden het leuk dat wij het goed doen. Maar er zal binnenkort een andere underdog opstaan en dan wacht iedereen op onze val. Ook dat is eigen aan de mensheid. Maar ik ben wel er wél fier op dat we de laatste seizoenen de traditionele topclubs hebben kunnen kietelen."