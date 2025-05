Wie wordt de nieuwe spits van Anderlecht? Ook jonge Zwitser staat op de radar van Paars-Wit

Anderlecht blijft speuren naar nieuwe aanvallers voor volgend seizoen. Winsley Boteli een jonge Zwitserse aanvaller, die speelt bij de U23 van Mönchengladbach, zou op de belangstelling van de recordkampioen kunnen rekenen.

Anderlecht is al even bezig met de zomermercato voor te bereiden en verkent verschillende opties om de aanvallende linie te versterken. De club richt zich op jonge en betaalbare profielen. Het rekruteringsbeleid blijft zo discreet mogelijk werken.

Eén speler trekt de aandacht. Het gaat om een jonge aanvaller die nog niet doorbrak op het hoogste niveau, maar naar verluidt bulkt van het potentieel. Het gaat om een 18-jarige Zwitserse aanvaller, momenteel actief in Duitsland.

Volgens de Duitse krant Rheinische Post toont Anderlecht interesse in Winsley Boteli, aanvaller van Borussia Mönchengladbach, die dit seizoen uitkomt voor de beloftenploeg van de Duitsers. Daar heeft hij nog een contract tot 2028 en zijn marktwaarde wordt geschat op 500.000 euro.

Boteli is een profiel met veel duelkracht, die diep in de punt speelt. Op het eerste gezicht past hij bij het soort speler dat een club als Anderlecht zou interesseren.

Er is nog geen zekerheid over een aanbod, maar de interesse is reëel. Als de club besluit te versnellen, kan dit een interessante piste zijn om deze zomer te volgen. Anderlecht is al de voorbije dagen al aan een resem spitsen gelinkt. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid wie ook effectief de nieuwe aanvalsleider zal worden.