Philippe Albert enorm verrast door selectie Rode Duivels: "In zijn plaats zou ik boos zijn"

Philippe Albert heeft gereageerd op de selectie van Rudi Garcia bij de Rode Duivels. Hij begrijpt niet waarom Roméo Lavia niet is geselecteerd.

Philippe Albert windt er geen doekjes om. Bij het RTBF Sport-programma heeft de voormalige Rode Duivels-verdediger scherp gereageerd op de selectie van Rudi Garcia voor de wedstrijden tegen Noord-Macedonië en Wales.

Waar hij het minste begrip voor kan opbrengen? Het ontbreken van Roméo Lavia. "Het is wat jammer... Een beetje verrassend omdat iedereen zo lovend over hem is", laat hij weten, duidelijk teleurgesteld dat de middenvelder niet op de lijst staat. "Wanneer hij speelt, zegt iedereen dat hij buitengewoon is."

"Hij moet een zekere regelmaat vinden in zijn prestaties en blessureproblemen vermijden", geeft de voormalige Rode Duivel toe. Maar hij voegt er meteen aan toe: "Desondanks had ik toch gedacht dat hij bij de selectie zou zitten."

De voormalige Duivel vergelijkt vooral met een andere geselecteerde speler, Mokio. "Hij heeft een rampzalig seizoenseinde gehad bij Ajax", benadrukt hij, waarmee hij de bitterheid rond de zaak van Lavia versterkt, die waarschijnlijk op een oproep had gerekend.

"In de plaats van Lavia, zou ik boos zijn", besluit Albert. De boodschap is duidelijk: de tweede selectie van Garcia zorgt nu al voor discussie...