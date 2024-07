Brian Riemer niet blind voor minpunten, maar vindt na non-match toch ook reden om lof uit te delen aan zijn spelers

Brian Riemer blijft de positivo bij uitstek en dus kon hij ook na de non-match tegen STVV een reden vinden om zijn spelers een compliment te geven. Tegelijkertijd is de trainer van Anderlecht niet blind voor het feit dat het simpelweg beter moet.

Het spel van Anderlecht tegen de Kanaries was niet om aan te zien. Dat het zo stroef zou lopen, verraste Riemer niet helemaal. "We wisten dat het geen gemakkelijke opdracht ging worden tegen Sint-Truiden. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen, alle ploegen stappen het veld op met een vernieuwd geloof in eigen kunnen."

In de blessuretijd waren de bezoekers niet alert genoeg bij een inworp en kwam er toch nog een winnende treffer uit de lucht vallen. Mario Stroeykens was wel bij de pinken. Zo is Anderlecht toch de eerste ploeg die dit seizoen in de JPL weet te winnen. "Deze overwinning is enorm belangrijk", slaakt Riemer een zucht van opluchting.

Anderlecht creëert amper kansen

Toch kan ook hij niet helemaal tevreden zijn, want voorts viel er amper wat te beleven in het Lotto Park. Misschien een geluk dat er geen fans aanwezig waren. "Ik besef dat we op bepaalde momenten de juiste timing misten. We hebben niet veel kansen bij mekaar gevoetbald", moet de Deense coach toch ook vaststellen.

"Als we doelpunten willen maken, moeten vooral onze voorzetten beter." Afsluiten doet Riemer wel met een positieve noot: aan de inzet van de spelers heeft het volgens hem niet gelegen. "We zijn er altijd in blijven geloven. Daar moet ik mijn spelers voor feliciteren. Ze zijn er voor blijven gaan", zag hij wel doorzettingsvermogen.

Paars-wit kan wel winnen

Over de manier waarop kan gediscussiëerd worden, maar het is wel een feit dat Anderlecht in tegenstelling tot Club Brugge en Union zijn eerste competitiematch afsluit met drie punten.