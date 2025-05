Exodus begint: 'Speler van Anderlecht op weg naar ... Francis Amuzu'

Anderlecht heeft aan het einde van het seizoen een aantal spelers ontslagen. Adryelson behoort tot de spelers die zeker niet terugkeren naar Lotto Park wanneer de competitie weer begint. Mogelijk heeft hij zijn nieuwe thuis gevonden.

Toen hij tijdens de transferperiode van Anderlecht overkwam, wekte Adryelson de nieuwsgierigheid: een Braziliaans international (met weliswaar één selectie) in het Lotto Park? Dat moest wel vonken geven.

Weinig speelminuten

Maar als de speler door Lyon werd uitgeleend, dan was dat om te profiteren van de speeltijd die hij in de Ligue 1 niet zeker zou krijgen. Bij zijn komst ontwikkelde de centrale verdediger zich meteen tot een basisspeler onder David Hubert, waarbij hij met zijn interventies een persoonlijkheid uitstraalde.

Maar aan het einde van de reguliere fase kreeg hij last van een voetblessure en moest hij enkele wedstrijden op de bank beginnen. Sinds de derde speeldag van de play-offs heeft hij geen enkele minuut gespeeld.

14 wedstrijden en dan vertrekt hij alweer

Anderlecht heeft een aankoopoptie om hem definitief over te nemen, maar de onderhandelde zes miljoen zal niet worden uitgekeerd. De speler keert daarom terug naar Lyon. Hij zou kunnen terugkeren naar het Braziliaanse kampioenschap.

Journalist Jeremias Wernek meldt dat Grêmio (de club van een zekere Francis Amuzu) onderhandelingen is gestart om hem te rekruteren. Adryelson heeft het grootste deel van zijn carrière in Brazilië doorgebracht (bij Botafogo en Recife), dus hij zou snel een derde club in zijn land kunnen ontdekken.