Noah Sadiki spreekt over het 'maniakale': "Een beetje Kompany-achtig"

Union SG is kampioen in de Jupiler Pro League. En daar mag het ook coach Sébastien Pocognoli serieus voor danken. Rest de vraag of die er volgend seizoen nog zal lopen, want er is interesse in hem - de voorbije jaren werd dat ook wel steevast opgevangen.

Bij Union SG krijgen we ongeveer elk jaar een nieuwe coach. Blessin, Mazzu en Geraerts werden telkens ‘moeiteloos’ vervangen en dus zou dat met Pocognoli misschien ook wel nog kunnen. Blijft Pocognoli bij Union SG? Maar de Champions League kunnen spelen met de ploeg waarmee je kampioen werd, dat moet toch ook iets moois zijn. Lens trekt weliswaar aan zijn mouw, de voorzitter kon in Extra Time nog niet met zekerheid zeggen of hij zal blijven. Het is vreemd volgens de analisten, zoals ook Franky Van der Elst. Noah Sadiki heeft in ieder geval een duidelijke mening in het programma: “Hij heeft er niet met ons over gesproken en enkel de focus op het sportieve gehouden.” Vergelijking met Kompany “Bij Union pakken ze toch altijd een goede coach”, kon er een lachje af. Een verlengd verblijf van Pocognoli zal niet de (enige) reden zijn waarom Sadiki al dan niet zal blijven. “Het was een beetje Kompany-achtig hoe hij coachte. De details waren belangrijk, je moet doen wat hij wil. Stiptheid was belangrijk, je moest op de juiste momenten op de juiste plaats zijn.”