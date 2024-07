Gert Verheyen heeft zware bedenkingen bij zijn keuzes, maar Anderlecht-trainer haalt uiteindelijk wel zijn gram

Bij Anderlecht staan de schijnwerpers meer dan ooit op de trainer. Gert Verheyen had serieuze bedenkingen bij zijn keuzes in de wedstrijd tegen STVV.

Iedereen is het er wel over eens dat dit niet bepaald een beklijvende partij was die nog lang in ons geheugen gegrift zal staan. Gert Verheyen becommentarieerde deze competitiewedstrijd voor DAZN en werd ook niet echt omvergeblazen door het niveau. Daarnaast keek hij ook naar de rol van Anderlecht-trainer Brian Riemer.

Zo vond Verheyen het vreemd dat in het laatste deel van een wedstrijd met Kasper Dolberg een speler op de linksbuiten stond die naar binnenkwam, terwijl er een rechtsvoetige linksachter op het veld stond. Er zouden van op links dus geen voorzetten voor doel gezwiept worden, terwijl Anderlecht nog nood had aan een doelpunt.

Riemer wisselt niet logisch

"De volgorde van de wissels is niet echt logisch", stelde Verheyen. Dat zal Riemer dan toch anders gezien hebben en zeker bij het laatste fluitsignaal. Omdat Mario Stroeykens in minuut 92 alsnog de 1-0 maakte, kan Riemer alsnog stellen dat hij het gelijk aan zijn kant had. Al was dit wel enorm kantje boord voor de Deen.

Bij een gelijkspel zou hij nog meer aan kritiek onderworpen geweest zijn. Nu houdt Anderlecht ondanks alles wel de punten thuis. "Daar is alles mee gezeg", aldus Verheyen. "We kunnen niet het glas halfvol zien, zoals Riemer onlangs gevraagd had in een interview. "Want het glas was toch vooral halfleeg", zei Verheyen over de prestatie van RSCA.

Zege Anderlecht belangrijkste voor Riemer

"Maar ze winnen wel. Dat is het belangrijkste, vooral voor hem." Riemer kan in de komende weken nog wel wat overwinningen gebruiken, zeker als het spel niet meteen betert.