JPL-seizoen eindigde pas vorige week, maar één ploeg begint alweer te trainen: "Meteen belangrijke punten pakken"

Vorige week speelden Antwerp en Charleroi de laatste wedstrijd van het Jupiler Pro League seizoen. Amper zeven dagen later is promovendus Zulte Waregem al aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen.

Midden april behaalde Zulte Waregem de kampioenstitel in de Challenger Pro League en de daarbijhorende promotie richting de Jupiler Pro League. Na twee seizoenen in tweede klasse keert de fusieploeg terug naar het hoogste niveau.

Terwijl andere teams nog volop in vakantiemodus verkeren, zijn ze bij de promovendus al aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Eerder deze week waren er medische testen en nu hebben ze ook al een eerste veldtraining achter de rug.

Volgens coach Sven Vandenbroeck heeft vroeg beginnen zowel voor- als nadelen. "De andere ploegen gaan misschien wat frisser zijn. Maar wij willen in die eerste weken meteen belangrijke punten pakken en ons zo snel mogelijk veiligstellen", aldus Vandenbroeck bij Het Laatste Nieuws.

Vorig seizoen begon promovendus Dender ook heel vroeg aan de voorbereiding. Dat leverde hen in het begin van het seizoen punten op die uiteindelijk het verschil maakten in de eindafrekening. Zulte Waregem gebruikt nu dezelfde aanpak als Dender vorig seizoen. "Het is zeker een voorbeeld geweest. We willen ons niet spiegelen aan hen, maar het zat wel in ons achterhoofd", zei de coach van Zulte Waregem.

En zo is de eerste ploeg alvast begonnen aan haar voorbereiding. De andere teams zullen later deze maand de trainingen opstarten. Het nieuwe seizoen start in het weekend van 26 juli.