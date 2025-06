🎥 Must see - Nederlandse voetbalbond komt met zéér sterke boodschap: "Dan ga je beseffen waar het werkelijk om gaat"

De Nederlandse voetbalbond is met een heel mooie kortfilm gekomen. Daarin spelen heel wat bekende voetballers mee. Het doel is het promoten van het amateurvoetbal en er is ruimte voor de nodige emotionaliteit.

De KNVB lanceerde vandaag de korte film ‘Amateurs' als aftrap van Het Nationale Voetbalweekend. De film is een ode aan het amateurvoetbal en laat zien wat ons amateurvoetbal zo bijzonder maakt.

Vanaf vrijdag organiseren meer dan 600 voetbalverenigingen, verspreid door het hele land bij onze noorderburen, diverse activiteiten voor jong en oud.

Mooie campagne

“Welkom op mijn club.” Met deze woorden opent acteur Jack Wouterse, bekend van onder andere All Stars, de film. In de rol van verenigingsvoorzitter neemt hij je mee in de wereld van het amateurvoetbal: zaterdagochtenden, teamgeest, vrijwilligers en de kantine als kloppend hart.

Een plek waar iedereen gelijk is. In de film duiken ook bekende gezichten op, waaronder Oranje-internationals Virgil van Dijk en Jill Roord en Oranje-legends als Willem van Hanegem en Arjen Robben. Ook zanger Yves Berendse is te zien in de film.

"En dan ga je beseffen waar het werkelijk om gaat. De teamgenoten waarmee je samen hebt leren verliezen, zijn degenen die je straks helpen verhuizen. Het gaat helemaal niet om die negentig minuten."

"Dat is gewoon een excuus, een voorprogramma over waar het werkelijk om gaat. Dit is niet de business, gewoon het spelletje. Het spelletje, zoals het ooit bedoeld is", klinkt het onder meer in het filmpje. Erg knap gemaakt.