Done deal: jeugdproduct Club Brugge en Anderlecht na omzwervingen bij Oostende en MVV terug naar oude nest

Club Brugge heeft Rayan Buifrahi opnieuw in huis weten te halen. Het gewezen jeugdproduct van blauw-zwart en RSC Anderlecht tekende een contract voor twee seizoenen en zal (in eerste instantie) aansluiten bij Club NXT.

"Club NXT heeft zijn rangen versterkt met Rayan Buifrahi. De Marrokaanse Belg komt over van MVV Maastricht en tekent een contract tot 2027", aldus Club Brugge trots op zijn kanalen.

"Buifrahi is een oud-academiespeler van Club Brugge (U13 - U16), voor hij naar KV Oostende trok. Hij maakte in 2023 de overstap van Oostende naar MVV waar hij in twee seizoen Keukenkampioen Divisie goed was voor 4 goals en 5 assists in 61 matchen."

Fresh energy on the wing. ⚡️🇧🇪 — Club NXT (@ClubNxt) June 5, 2025

"Nu tekent de winger een overeenkomst van twee seizoen bij blauw-zwart en mag hij zich bewijzen in de Challenger Pro League volgend seizoen. Welkom terug, Rayan!", aldus nog blauw-zwart op zijn webstek.

Energie op de vleugel

Buifrahi moet voor extra stootkracht en energie gaan zorgen op de vleugel. Hij heeft ook een verleden bij de jeugd van RSC Anderlecht, waar Club Brugge hem voor de U13 kwam weghalen.

Vroeger werd hij ook vaker gebruikt als aanvallende middenvelder, maar de laatste tijd wordt hij vooral uitgespeeld op de linksbuiten - zijn favoriete positie.