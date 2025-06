Donderslag bij heldere hemel bij Standard: wordt de club binnenkort geveild?

Op vrijdag om 10 uur (New York-tijd) zullen de aandelen die 777 Partners bezit in het bedrijf Nutmeg Acquisition LLC, aandeelhouder van meerdere clubs waaronder Standard Luik, geveild worden. Een behoorlijke ommezwaai.

Het dossier van de overname van Standard neemt een hele andere wending na de bom die werd gepubliceerd door het onderzoeksmedium over voetbal, Josimar. Op vrijdag 6 juni om 10.00 uur (New York-tijd, wat 16.00 uur in België zal zijn), zullen de aandelen die 777 Partners bezit in het bedrijf Nutmeg Acquisition LLC, aandeelhouder van meerdere clubs, waaronder Standard Luik, geveild worden.

De veiling maakt deel uit van het proces van een grootschalige schuldvordering geleid door het investeringsfonds A-CAP, de belangrijkste schuldeiser van 777 Partners. Geïnteresseerden kunnen ter plaatse of via Zoom hun bod uitbrengen, mits ze vooraf gekwalificeerd zijn.

Deze donderslag zorgt natuurlijk voor onrust in het overnameproces van de club, terwijl er vorige week een overeenkomst werd gesloten voor de overdracht van de aandelen van A-CAP aan de nieuwe SDL Holding, opgericht door Giacomo Angelini.

Wordt Standard binnenkort... geveild?

SudInfo meldt dat er aan de kant van Standard nog steeds een zekere sereniteit heerst, omdat dit nieuws het lopende proces naar verluidt niet zal beïnvloeden. De schuldaflossing en de kapitaalverhoging van 29 miljoen euro door A-CAP zijn vorige week trouwens officieel bevestigd voor de notaris.

Standard is niet de enige ploeg die betrokken is, aangezien de aandelen van Genoa, Sevilla, Red Star, Vasco da Gama en Hertha Berlijn, waar 777 eerder bij betrokken was en die nu in handen zijn van A-CAP, ook geveild zullen worden.

Het proces is echter opmerkelijk gezien het op 29 mei officieel werd aangekondigd en de gebrek aan publiciteit sindsdien duidelijk is. Is het doel echt om de verkoop open te stellen voor externe kopers? Een mededeling van Standard zou de komende uren moeten verduidelijken wat er precies aan de hand is.