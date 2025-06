Besnik Hasi krijgt voormalige pion van onder meer Club Brugge, Antwerp, STVV en KV Kortrijk als assisten bij Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Besnik Hasi start volgend seizoen als coach van Anderlecht. Hij krijgt er twee nieuwe assistenten bij, waaronder Edward Still.

Het was zeker te verwachten dat Anderlecht deze zomer serieuze veranderingen zou ondergaan op sportief vlak. Het voornaamste is dat de spelerskern zal worden aangepakt.

Besnik Hasi zal het seizoen sowieso starten als hoofdcoach. De club maakte eerder deze week bekend dat het vertrouwen behoudt in de trainer.

Hij zal wel twee nieuwe assistenten krijgen, waarvan nu eentje ook bekend is. Het Laatste Nieuws weet namelijk dat, behoudens een grote verrassing, Edward Still assistent-coach wordt bij paars-wit.

De broer van Will Still was eerder al actief bij Sint-Truiden, Club Brugge en Antwerp. Hoofdtrainer werd hij nadien nog bij Charleroi, Eupen en Kortrijk.

Zo komt er al wat meer duidelijkheid binnen de groep, wat alleen maar goed kan zijn. De aankondiging over wijzigingen binnen de staf zal op zich laten wachten tot wanneer alles officieel.