Kasper Dolberg blikt terug op lastig seizoen van Anderlecht en heeft duidelijke mening over Besnik Hasi

Kasper Dolberg scoorde dit seizoen 24 keer voor Anderlecht, maar toch overheerst de teleurstelling. De Deense spits blikt terug op een woelig jaar vol trainerswissels en gemiste ambities bij paars-wit.

Het liep dit seizoen helemaal niet zoals gepland bij Anderlecht. Paars-wit zat met Besnik Hasi al aan zijn derde trainer van het seizoen. Het spelniveau werd vaak bekritiseerd en de club eindigde vierde in het klassement.

Dat terwijl Anderlecht toch eigenlijk ieder seizoen wil meestrijden voor de titel. Kasper Dolberg was vaak een lichtpuntje: hij scoorde 24 doelpunten in 45 wedstrijden. Bovendien was hij goed voor twee assists.

Het was een woelig tweede seizoen bij paars-wit voor hem. "Met drie trainers en een nieuwe sportieve baas kan je dat wel zeggen", zegt hij bij Tipsbladet. "Het was een lastig seizoen, ook onze prestaties."

"Het was niet ons doel om op de vierde plek te eindigen. Het seizoen verliep met ups en downs... jammer genoeg waren er meer downs dan we hoopten."

Voor de nieuwe trainer heeft hij wel mooie woorden. "Met Hasi kwam er wel een echte clubman bij, iemand die met Anderlecht titels won als speler en coach. Hij wil respect een aanzien. Ik vind dat hij duidelijke ideeën heeft over hoe hij wil spelen. Het wordt nog interessant."