Opvallend: voormalige JPL-coach wordt assistent van Carlo Ancelotti bij Brazilië

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voormalige hoofdtrainer van Cercle Brugge, Paul Clement, komt Carlo Ancelotti weer tegen bij de nationale ploeg van Brazilië. De Engelsman wilde zijn carrière als hoofdtrainer beginnen, maar heeft verschillende mislukkingen gekend.

Sinds 2012 vergezelt Davide Ancelotti, zoon van Carlo Ancelotti, zijn vader in al zijn avonturen. Eerst als fitnesstrainer bij Paris Saint-Germain en daarna bij Real Madrid. In 2016 werd hij zijn assistent bij Bayern München, nadat hij de UEFA A-licentie had behaald.

Bij zijn aankomst in Napels in 2018 werd Davide Ancelotti al snel de onmisbare rechterhand van zijn vader, die toen zijn voormalige trouwe assistent, Paul Clement, een beetje had verwaarloosd.

De Engelsman, afkomstig uit Londen, is dus niet met Carlo Ancelotti meegegaan naar Napoli, Everton en bij zijn terugkeer naar Real Madrid. Hij koos ervoor om zijn eigen trainerscarrière te beginnen.

In 2017 werd Paul Clement hoofdtrainer van Swansea, vervolgens van Reading het jaar daarop, voordat hij in 2020 bij Cercle Brugge kwam. Hij stond aan het roer bij de Vereniging gedurende 25 wedstrijden voordat hij in februari 2021 werd ontslagen.

Als assistent van Frank Lampard bij Everton tussen januari 2022 en januari 2023, was hij sinds die datum vrij. Maar toen Carlo Ancelotti de leiding kreeg over het Braziliaanse nationale team, deed hij beroep op zijn voormalige assistent, die het aanbod accepteerde.

Paul Clement is dus de rechterhand geworden van Carlo Ancelotti in Brazilië. De Seleção speelt donderdag tegen Ecuador in het kader van de kwalificaties voor het WK 2026, met het voormalige duo herenigd aan de zijlijn.