Hoe gaan ze dit opvangen? Cercle Brugge neemt afscheid van maar liefst zes spelers

Na een teleurstellend seizoen heeft Cercle Brugge aangekondigd dat zes spelers met een aflopend contract vertrekken.

Net als de andere JPL-teams, zal Cercle Brugge al in juni beginnen met de trainingen. Groen-zwart zal echter niet het eerste team in 1A zijn dat begint met de voorbereiding, aangezien promovendus Zulte-Waregem deze week al van start is gegaan.

Ondanks het Europese avontuur kon Cercle Brugge de Relegation Play-offs niet vermijden na een bijzonder teleurstellend seizoen. Als tweede achter Sint-Truiden moest de Vereniging barrages doorlopen om zijn plaats in 1A veilig te stellen.

Cercle Brugge kondigt zes vertrekken aan uit de spelerskern

Onder leiding van Bernd Storck veegde Cercle Patro Eisden van de mat (1-5 en 3-1) en kan nu met meer gemoedsrust bouwen aan hun kern voor het komende seizoen. Het is al bekend dat de kern van Cercle veel veranderingen zal ondergaan.

In een persbericht dat deze donderdag werd gepubliceerd, kondigde Cercle Brugge zes vertrekken aan van spelers waarvan het contract afloopt. Dit geldt voor doelman Eloy Room en verdediger Senna Miangue, die zijn revalidatie nog wel bij Cercle zal afronden.

Daarnaast heeft de Vereniging besloten om de aankoopopties van Lucas Perrin, die terugkeert naar Hamburg en Bruninho (Red Bull Bragantino, Brazilië), niet te activeren. Tot slot keren Malamine Efekele en Paris Brunner terug naar AS Monaco. Deze vertrekken zullen door het bestuur van Cercle moeten worden opgevangen tijdens de zomermercato.