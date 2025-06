Club Brugge komt met miljoenenbod voor spits, maar heeft ook een opvallende back-up

Club Brugge houdt er steeds meer rekening mee dat het binnenkort Ferran Jutgla mag/moet uitwuiven. En dus moeten ze mogelijk op zoek naar een extra spits, al zijn er mogelijk ook nog andere opties.

Eerst en vooral is het een optie om Roméo Vermant te laten stijgen in de pikorde. Hij speelde goede Champions' Play-offs en was van cruciaal belang in de bekerfinale, waardoor hij zeker een optie is of kan zijn.

Eigen jeugd kansen geven?

Bovendien is er met Kaye Furo ook een speler uit de eigen jeugd die zeker in de voorbereiding alvast zijn kans zal krijgen. Toch blijft het een 'gevaar' om met jeugdige spelers te werken en zonder gevestigde namen het seizoen aan te vatten.

Daarom dat blauw-zwart ook al een tijdje aan de mouw van Nicolo Tresoldi van Hannover 96. Die speelt al drie jaar bij de Duitse formatie en zou op 20-jarige leeftijd graag een nieuwe stap willen zetten.

Vijf miljoen niet voldoende?

Hij zou daarbij de Duitse competitie als voorrang hebben, maar sluit een buitenlands avontuur op zich ook niet uit. Club Brugge wil optimaal profiteren van dat laatste en schermt volgens BILD zelfs met een bod van meer dan vijf miljoen euro om hem los te weken.

Dit seizoen speelde Tresoldi in de tweede Bundesliga bij Hannover 96 en daar heeft hij 7 doelpunten gemaakt in 34 competitiewedstrijden. Binnenkort trekt hij naar het EK voor spelers onder de 21 jaar.