Alle topclubs willen middenvelder Club Brugge, Filip Joos is stellig: "Dat bewijst het"

De hele voetbaltop wil Ardon Jashari. Dat is ondertussen al geen écht nieuws meer. Maar het maakt wel duidelijk dat er heel goed gewerkt is in Club Brugge om van een eerder onbekende speler een echte 'Profvoetballer van het Jaar' te maken.

Ardon Jashari werd onlangs verkozen tot Profvoetballer van het Jaar. "Hij stond er toch mijlenver boven?", opperde Gilles De Coster meteen in 90 Minutes. De rest van het panel was het ook eens met de verkiezing van de Zwitser.

Topclubs willen hem

En het is duidelijk: Jashari kan een enorme stap vooruit maken, want de hele voetbaltop wil hem. Manchester City werd al een tijdje geleden genoemd, terwijl ondertussen ook PSG concreet zou zijn geworden voor hem.

"Het zijn wel grote clubs die hem willen hé. Dat wordt toch een serieuze sprong?", ging hij verder. Waarop Filip Joos meteen inhaakte: "Het bewijst ook dat het parcours in de Champions League enorm naar waarde wordt geschat."

Nog niet weg

"Die clubs willen hem niet op basis van zijn tweede plaats met Club Brugge in België", aldus de commentator. "Of omdat hij de beste speler is van de Belgische competitie."

Zelf gaf hij eerder nog aan niet per se te willen vertrekken, maar hij weet ook dat je in voetbal nooit weet. In totaal kwam Jashari maar liefst 52 keer in actie dit seizoen waarin hij vier keer scoorde en zes assists gaf.