Standard heeft persoonlijk akkoord bereikt met een mogelijke eerste aanwinst, al is er een grote maar...

Standard heeft zijn eerste transfer van de zomer nog niet aangekondigd, maar heeft wel aanzienlijke vooruitgang geboekt op verschillende dossiers. De Rouches hebben een persoonlijke overeenkomst gesloten met een mogelijke eerste aanwinst, die nu nog tot een akkoord moet komen met zijn huidige club.

Sinds de komst van Pierre François en Marc Wilmots heeft Standard vooruitgang geboekt op verschillende belangrijke fronten in deze vroege zomermercato. Ondanks de vooruitgang volgde er nog geen enkele officiële aankondiging.

Het belangrijkste nieuws van de week gaat over Ivan Leko, wiens vertrek naar KAA Gent woensdag is bevestigd. Zijn opvolger is nog niet aangewezen, maar Karel Geraerts lijkt de favoriet om het roer over te nemen.

Wat de spelers betreft, heeft Standard nog geen handtekening van Axel Witsel weten te verkrijgen. De middenvelder wil eerst het WK voor clubs spelen met Atlético Madrid voordat hij een beslissing neemt over zijn toekomst.

Standard heeft een persoonlijk akkoord met Thomas Henry, maar...

Ondertussen heeft de Luikse club ook stappen gezet in een ander offensief dossier. Thomas Henry, momenteel onder contract bij Hellas Verona en dit seizoen uitgeleend aan Palermo, drukt door om naar Sclessin te komen. Hij loopt over een jaar uit zijn contract en toont duidelijk zijn wil om te tekenen.

Er is al een persoonlijk akkoord tussen Standard en de 30-jarige Franse aanvaller over een contract van drie seizoenen. Nu moet er nog een overeenkomst worden bereikt met Hellas Verona, de huidige club van de speler.

De Italiaanse ploeg had aanvankelijk beloofd om Henry vrij te geven van zijn contract, maar kwam terug op die beslissing vanwege de toenemende interesse rondom hem. Er zullen dus nog gesprekken moeten plaatsvinden, maar Standard is klaar om de voormalige doelpuntenmaker van Oud-Heverlee Leuven gratis te verwelkomen als eerste aanwinst van de zomer.