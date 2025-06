'Anderlecht wil snel schakelen en legt bod neer voor aanwinst nummer vier'

Olivier Renard is goed aan de zomer begonnen. Met Zoumana Keita, Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic hebben ze alvast drie topspelers in huis weten te halen en het nodige geld gespendeerd.

Maar daar moet het niet stoppen. Eerder gaven we al aan dat er ook gedacht wordt aan een opvolger voor Leander Dendoncker. Nathan Saliba zou wel eens de nieuwe aanwinst kunnen worden op die positie.

De 21-jarige middenvelder speelt bij CF Montreal speelt in Canada en is op die manier een oude bekende voor Renard. Mogelijk kan hij daar van profiteren om de speler naar het Lotto Park te krijgen.

🚨🇨🇦 Anderlecht have sent official bid to Montreal for Canada international Nathan Saliba.



Deal should be concluded at €2.7m including bonuses. pic.twitter.com/L8OqsUXgsw