'Olivier Renard kent hem al goed: Anderlecht aast op nieuwe middenvelder'

Anderlecht blijft werk maken van inkomende transfers. De Brusselaars willen nu een vervanger halen voor Leander Dendoncker.

Het werk zit er nog lang niet op bij Anderlecht voor deze zomermercato. Met Zoumana Keita, Cedric Hatenboer en Mihajlo Cvetkovic werden er al drie inkomende transfers gedaan, maar daar blijft het niet bij.

Na afgelopen seizoen werd duidelijk dat er toch heel wat moet veranderen bij paars-wit. Besnik Hasi blijft aan als coach, de veranderingen gaan dus vooral over binnen de spelerskern doorgevoerd worden.

De optie in het contract van Leander Dendoncker zal niet gelicht worden. De Brusselaars hebben nu al een opvolger op het oog voor hem. De club richt zijn pijlen op Nathan Saliba. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Een 21-jarige middenvelder, die momenteel bij CF Montreal speelt in Canada. Dat is ook de club waar Olivier Renard een tijd actief was. Hij kwam dit seizoen 16 keer in actie in de MLS en scoorde één doelpunt.

Zijn contract loopt nog tot 31 december 2025, al is er een optie in zijn contract. Zijn marktwaarde wordt op 2,5 miljoen euro geschat. De interesse is groot, maar de transfer zit nog niet in een eindfase.