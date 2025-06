Een snelle exit voor Leander Dendoncker bij Anderlecht? 'Middenvelder kan kiezen voor verrassende bestemming'

Na zijn goede Play-offs vroegen sommigen zich af of RSC Anderlecht niet moest aandringen om Leander Dendoncker te behouden. Tenzij er een grote ommekeer is, lijkt het erop dat dit niet zal gebeuren.

Gedurende de hele reguliere competitiefase werd Leander Dendoncker genoemd als een van de grootste tegenvallers van het seizoen. Teruggekeerd naar Anderlecht om de baas op het middenveld te worden en omgeven door hoge verwachtingen, slaagde hij er niet in daaraan te voldoen. Hij worstelde om zijn vorm terug te vinden in een ploeg waar het zelfvertrouwen ook ontbrak.

Maar Besnik Hasi wist het beste uit de speler te halen die hij aan het begin van zijn Anderlecht-carrière had gelanceerd. In de Play-offs heeft Dendoncker een zeer goed niveau teruggevonden, tot op het punt dat sommigen van mening waren dat als er onderhandelingen mogelijk waren met Aston Villa, RSC Anderlecht de kans moest grijpen.

De aankoopoptie was echter veel te hoog (7 miljoen euro) en er zou geprobeerd moeten worden om een speciale overeenkomst te vinden; sommige bronnen suggereerden zelfs een gratis komst tegen bonussen bij toekomstige prestaties.

Dendoncker eerder richting het Midden-Oosten?

Een probleem bleef: het salaris dat Dendoncker drastisch had moeten verlagen. En blijkbaar staat dat niet op de agenda, want The Athletic beweert nu dat eerder dan naar RSC Anderlecht voor een lager salaris, Deondoncker naar het Midden-Oosten kan gaan voor een hoger loon.

Het is niet bekend of Leander Dendoncker een dergelijk vertrek zou overwegen, maar hij heeft zeker geen toekomst bij Aston Villa volgend seizoen en lijkt beperkt in zijn opties. Aan de kant van RSC Anderlecht zullen ze snel vooruit moeten gaan en een andere nummer 6 moeten zoeken als Dendoncker niet blijft. Er werd al een opvolger genoemd.