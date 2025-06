Voormalig verdediger van Charleroi en Racing Genk verlengt contract bij tweedeklasser

Francs Borains kende een moeizaam seizoen in de Challenger Pro League. Het sleet drie verschillende trainers, maar kon zich uiteindelijk wel verzekeren van het behoud. Ondertussen stelde het alvast Igor De Camargo aan als nieuwe hoofdcoach.

Francs Borains speelt nu twee seizoenen in de Challenger Pro League en maakt zich op voor een derde opeenvolgende campagne op het tweede niveau. Het doel volgend seizoen is om te strijden voor een plaats in de linkerkolom.

Nadat het alvast een nieuwe coach aanstelde in de persoon van Igor De Camargo, heeft het nu ook het contract van Sébastien Dewaest verlengd met één seizoen. Dat meldt het team uit de Borinage op haar clubkanalen.

Dewaest is geen onbekende naam in het Belgische voetbal. Hij maakte naam bij Sporting Charleroi en won in 2019 de Belgische landstitel met Racing Genk. Het seizoen daarna speelde hij vier wedstrijden met Genk in de Champions League.

De centrale verdediger, 34 ondertussen, speelde meer dan 200 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Deze zomer streek hij neer bij Francs Borains nadat hij transfervrij mocht vertrekken bij het Cypriotische Apoel Limassol.

De voorzitter van Francs Borains is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. De flamboyante politicus sprak de voorbije periode zijn ambitie uit om met Les Verts te strijden om promotie richting de Jupiler Pro League.