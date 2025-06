Nieuwe waanzin van John Textor (RWDM, Lyon, ...): een onzinnige deal om de financiën van zijn clubs te redden!

Net zoals vorig seizoen bereiden John Textor en de voorzitter van Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, een compleet gekke deal voor om hun financiën gezond te maken. Het sportieve aspect loopt opnieuw het risico om op de tweede plaats te komen.

De afgelopen maanden heeft John Textor weer van zich laten horen buiten het voetbalveld. In Frankrijk werd Olympique Lyonnais eerst verboden om spelers aan te trekken en vervolgens voorlopig gedegradeerd naar de Ligue 2. Recentelijk is de club zelfs beboet door de FIFA vanwege een schuld van... 2.238 euro.

Deze schuld is uiteindelijk betaald, maar de financiële situatie van de Rhône-club blijft uiterst fragiel. Olympique Lyon hoopte zich te herstellen dankzij kwalificatie voor de Champions League, maar dit is niet gelukt.

Krankzinnige deals

John Textor, de voorzitter van Eagle Football Holdings Limited - eigenaar van RWDM, Olympique Lyon, Botafogo en aandeelhouder van Crystal Palace - zou, net als vorig seizoen, een beroep kunnen doen op zijn partner uit Nottingham, Evangelos Marinakis, om de financiën weer op orde te brengen.

Een jaar geleden hadden Lyon en Nottingham Forest al een verrassende spelersruil gedaan: Olympique Lyon had Moussa Niakhaté voor meer dan 30 miljoen euro gekocht, terwijl het Orel Mangala voor een vergelijkbaar bedrag aan de Engelse club had verkocht.

Bijzondere constructie

Volgens L'Équipe zou Nottingham dit keer twee spelers van Botafogo (Igor Jesus en Jair Cunha) moeten verwerven voor meer dan 35 miljoen euro in totaal. Aangezien Botafogo eigendom is van Textor, zou een deel van de winst ten goede kunnen komen aan Olympique Lyon en RWDM.

In ruil daarvoor zou Lyon, via Textor, naar verluidt de Braziliaanse middenvelder Danilo voor meer dan 25 miljoen euro (8 wedstrijden gespeeld in de Premier League dit seizoen) en doelman Matt Turner aankopen. Er is geen bedrag bekendgemaakt voor de laatste speler, maar de transactie zou mogelijk opzettelijk te hoog zijn ingeschat om de financiën van beide clubs te verlichten. Een tactiek die opnieuw voor controverse zorgt rondom John Textor.