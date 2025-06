Standard kan sterkhouder zien vertrekken: meerdere geïnteresseerde clubs en prijskaartje is bekend

Standard wil deze zomermercato zeker 14 miljoen euro aan transferinkomsten genereren. Doelman Matthieu Epolo zou verkocht kunnen worden.

Een lichtpuntje bij Standard, in een moeilijk seizoen, was toch Matthieu Epolo. De doelman begon nogal moeilijk aan zijn tijd bij de A-ploeg.

Hij stapelde fouten op elkaar en leek niet betrouwbaar genoeg te zijn tussen de palen. Maar vanwege blessures kreeg hij opnieuw kansen, en greep die later wel.

Epolo stond uiteindelijk 29 keer tussen de palen bij Standard. Hij kreeg 30 tegendoelpunten en hield 11 keer de nul. Zeker geen slechte statistieken, al moet er ook gekeken worden naar de defensieve speelstijl van Standard.

Wat het nog meer bijzonder maakt, is het feit dat Epolo slechts 20 jaar oud is. De Belgische doelman toont dus veel potentie, en dat hebben ze in het buitenland ook opgemerkt.

Sudinfo meldt namelijk dat Union Berlin en Strasbourg interesse tonen in de keeper. Standard zou op zijn beurt zeker drie miljoen euro willen vangen.