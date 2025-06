De wrange nasmaak van Operatie Propere Handen en 'jobhoppen' versus branie, prijzen en werkkracht: de gok Leko

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ivan Leko is de nieuwe coach van KAA Gent. Na een teleurstellend jaar moet hij de Buffalo's opnieuw een paar stappen hogerop krijgen in de Belgische competitie. Een stevige gok, maar zal het een goede gok blijken?

Ivan Leko werd woensdag als nieuwe coach van KAA Gent voorgesteld via de sociale media. Meteen gaf hij ook al een paar woorden uitleg over wat zijn doelen zijn met de Buffalo's.

Daarbij hamerde hij meteen op een paar belangrijke hete hangijzers. "Ik ben hier om te bouwen en te winnen", aldus Leko. "We gaan samen hard werken, met ambitie voor de toekomst."

Stapje hogerop met Gent?

Na een erg moeilijk seizoen voor KAA Gent - het eindigde zesde in de Champions' Play-offs en moet zo voor het eerst in elf jaar een Europese campagne aan zich voorbij laten gaan - is het tijd om opnieuw stappen te zetten.

Ivan leko van zijn kant wist bij Standard dit seizoen gedurende een aantal maanden met een kwalitatief mindere kern dan die van Gent zo goed als gelijke tred te houden. De Rouches haalden zelfs bijna play-off 1 en hamerden daarbij op werkkracht en discipline.

Jobhoppen?

Dingen die Leko erin kon slijpen, in tegenstelling tot een aantal van zijn voorgangers. Daarvoor verdient hij alvast complimenten, al is Gent natuurlijk een heel ander soort ploeg en zijn ook de supporters helemaal anders qua instelling dan die uit Luik.

Die supporters reageerden ondertussen al massaal op de aanstelling van Leko. En de reacties zijn heel gemengd. Operatie Propere Handen geeft bij vele supporters nog steeds een wrange nasmaak - net als Louwagie kocht Leko zijn proces af.

Ook het gegeven dat de coach heel vaak van job wisselt, is voor sommigen een doorn in het oog. Hij heeft een driejarig contract, maar het is nog maar de vraag of Gent en Leko drie jaar aan elkaar verbonden zouden zijn.

"Georges Leekens was ook nog vrij", werd een andere 'jobhopper' in de vergelijking gebracht - Gentse humor, u kent dat wel. Sinds hij in februari 2014 als coach begon heeft de Kroaat wel al negen ploegen onder zijn hoede gehad.

Streng, maar rechtvaardig

Hij was actief voor OH Leuven, PAOK Saloniki (als T2), STVV, Club Brugge, Al Ain, Antwerp, SH Port, Hajduk Split en Standard. Gent wordt dus zijn tiende opdracht, nergens was hij 100 matchen actief - Club Brugge spant met 99 matchen de kroon, voor Standard met 62.

Toch haalde hij overal wel rendement. Bij Standard zat hij op anderhalf jaar weliswaar maar aan 1,05 punten per wedstrijd, maar bij al zijn andere ploegen was dat meer. Eens je boven de 1,7 punten per wedstrijd komt, doe je mee voor de prijzen.

Prijzenpakker?

Naast werkethiek heeft Leko er hier en daar ook goed voetbal in weten te slijpen. En hij heeft dus ook prijzen gepakt. Een titel en Supercup met Club Brugge, een Beker met Antwerp en de Kroatische Beker met Hajduk Split.

Diverse supporters geven dan ook aan dat ze hem een eerlijke kans willen geven en hopen dat hij ook bij KAA Gent bepaalde spelers wakker kan schudden - ook dat was de afgelopen maanden soms pijnlijk voor de fans. De overwinnaar heeft altijd gelijk?

1x landskampioen, 2x beker, gewerkt in heel moeilijke omstandigheden.

Ik snap de keuze. Veel succes en hopelijk eet je graag wurtelstoemp! Welkom 😉 #cobw #kaagent https://t.co/J8LVzn1Yt2 — Steven Robbens (@stevenrobbens) June 5, 2025

De diva's die denken dat ze Ivan Leko hetzelfde kunnen flikken als Danijel Milicevic zullen zéér snel ontwaken uit hun zoete dromen. — Kjell Lanoye (@KjellLanoye) June 4, 2025

Zolang hij er maar de pees oplegt en er discipline is. De woorden "project" en "hard werken" hebben we het afgelopen seizoen ook genoeg gehoord. Zijn rol in "Propere handen" blijft bij mij wel een wrange nasmaak hebben, hij heeft net zoals Louwagie zijn proces afgekocht.— Mario🇧🇪🦬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦉 (@KAAG_SWFC) June 4, 2025