Anderlecht-doelman Colin Coosemans krijgt knappe onderscheiding: "Dit is het summum"

Anderlecht beleefde een woelig seizoen. Colin Coosemans werd verkozen tot Player of the Season bij de club.

Het verliep afgelopen seizoen echt niet zoals gehoopt voor paars-wit. De Brusselaars hadden heel wat trainerswissels, eindigden vierde en verloren de bekerfinale.

Toch was er een speler waar iedere week op gerekend kon worden. Dat is doelman Colin Coosemans. Hij werd verkozen tot Player of the Season, voor Kasper Dolberg en Jan-Carlo Simic.

De keeper van Anderlecht reageerde op zijn individuele prijs. "Ik loop hier toch al een aantal jaren rond, en eigenlijk is dit pas het seizoen van de doorbraak", opent hij in een video die Anderlecht op sociale media postte.

"Ik heb hier intussen al heel veel meegemaakt. Hoogtes en laagtes. Individueel en als team. Puur als ik naar mezelf kijk; vorig jaar heb ik nog wedstrijden met de RSCA Futures afgewerkt omdat het op die moment mijn rol was."

"Uiteindelijk heb ik jaren moeten wachten op een kans. Nu Player of the Season worden is het summum en de kers op de taart na die vier mooie jaren", besluit Coosemans.