Thorgan Hazard denkt aan zijn toekomst: dit zijn de plannen

Thorgan Hazard staat dichter bij het einde van zijn carrière dan bij het begin en denkt nu al na over wat daarna komt. De broer van Eden wil zich heroriënteren, maar wel actief blijven binnen de voetbalwereld.

Hoewel Eden Hazard sinds zijn afscheid (voorlopig) ver weg blijft van de velden (op een benefietmatch hier en daar na) en van een rol binnen het voetbal, lijkt dat verhaal er voor zijn jongere broer anders uit te zien.

Thorgan Hazard, die zijn belangen zelf behartigt en ook alleen met Anderlecht onderhandelt, ziet zichzelf na zijn spelerscarrière een nieuwe weg inslaan.

Hazard sportief directeur binnen twee jaar?

Volgens Het Nieuwsblad heeft Hazard daar zelfs al een duidelijk idee over. Op zijn 32e beseft hij dat het einde van zijn loopbaan stilaan nadert en binnen twee à drie jaar wil hij de schoenen aan de haak hangen om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Hij denkt eraan om ooit ergens sportief directeur te worden.

Thorgan Hazard zou zijn carrière graag afsluiten in België, bij voorkeur bij Anderlecht. Het is bekend dat hij zijn contract bij paars-wit met twee jaar wil verlengen. Bij een verlenging zal Hazard vermoedelijk wel moeten inleveren.



Dit seizoen kwam Thorgan Hazard in alle competities samen 22 keer in actie. Daarin was hij goed voor 6 doelpunten en 6 assists. Cijfers die in zijn voordeel spreken: wanneer Hazard niet zijn dag heeft, hapert vaak de hele ploeg.