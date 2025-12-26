Waarom de carrière van Radja Nainggolan best nog heel lang duurt

HUMO sprak met Frank Boeckx over het voorbije jaar van Radja Nainggolan. Zijn passage bij Sporting Lokeren werd vooral overschaduwd door de passages bij het gerecht en in de gevangenis.

Drugsdossier

Nainggolan maakte zijn rentree bij Sporting Lokeren. Kort na zijn komst werd zijn naam echter genoemd in een lopend drugsdossier. In dat kader werd hij tijdelijk vastgehouden, waarna hij opnieuw werd vrijgelaten.

De betrokken diensten onderzochten zijn mogelijke rol in het dossier. De speler bleef ondertussen deel uitmaken van de selectie van Lokeren. De club volgde de ontwikkelingen op de voet en wachtte de verdere stappen van het gerecht af.

Frank Boeckx kent Nainggolan goed en benadrukt dat de middenvelder volgens hem veel kan betekenen binnen een ploeg. “Als je hem aan je kant had, kreeg je alles gedaan. Radja is een bon vivant, maar zonder slechte bedoelingen”, klinkt het.

Structuur van het voetbal

Volgens de analist is het dan ook goed dat de carrière van Nainggolan nog eventjes blijft duren. “Hoe langer hij kan voetballen, hoe beter. Volgens mij heeft hij die structuur nodig. Anders zou hij zomaar weer met de foute personen uit het nachtleven in contact kunnen komen.”

Lees ook... Boeckx en Bakelants laten zich uit over Radja Nainggolan›

De juridische procedure loopt verder, maar ondertussen blijft Nainggolan aan de slag bij Lokeren. Afwachten dus wat er mogelijk nog uit de bus komt in het hele dossier.